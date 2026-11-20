RFV Marianella: "Il mio nome per il centrocampo è Hojbjerg: ecco perché"

Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" del

"È un momento decisivo della stagione. Inizia una serie di partite che può cambiare il percorso della Fiorentina. Mi aspetto una squadra diversa, capace di conquistare più punti e soprattutto di partire con maggiore attenzione rispetto a quanto visto contro il Genoa".

Qual è il principale problema della Fiorentina?

"La fase difensiva, intesa come organizzazione dell'intera squadra. La difesa non riceve sufficiente supporto dai compagni e spesso si trova esposta agli attacchi avversari. Mi aspetto che Vanoli intervenga proprio su questo aspetto. Ranieri resta, a mio avviso, il miglior difensore della rosa, mentre Dragusin non ha ancora convinto. Mi piacciono invece gli esterni Valdepeñas e Jimenez, anche se la loro spinta offensiva espone ulteriormente la retroguardia".

Quale centrocampista dovrebbe acquistare la Fiorentina a gennaio?

"Il mio nome è Hojbjerg. È un centrocampista completo, capace di garantire qualità, esperienza ed equilibrio in entrambe le fasi. Lo seguo da quando giocava al Bayern Monaco e negli anni è cresciuto molto, diventando un elemento determinante anche in fase difensiva. Credo che possa essere l'uomo giusto per cambiare il volto della squadra".

Come può migliorare la Fiorentina nella riaggressione?

"Serve lavorare sull'organizzazione collettiva. Guardiola e Klopp hanno fatto della riaggressione uno dei principi fondamentali del loro calcio. Se vuoi mantenere il baricentro alto e comandare la partita, devi recuperare immediatamente il pallone quando lo perdi. La Fiorentina, invece, commette ancora troppi errori in fase di costruzione e concede agli avversari occasioni per ripartire".

Quale modulo dovrebbe utilizzare Vanoli in attesa del mercato?

"Continuerei con il 4-2-3-1. Davanti alla difesa vedrei bene Fagioli e Ndour. Fagioli sta attraversando un momento complicato, ma resta uno dei giocatori più importanti della rosa e, con meno pressione, può tornare determinante".

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