Dainelli: "Ho allenato Dragusin, è forte forte. Avvio difficile dei viola? Le alte aspettative hanno inciso"

Dario Dainelli, ex difensore e capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Questi alcune delle sue parole sul momento che sta vivendo la viola attualmente:

Che idea si è fatto vedendo da vicino i viola? Come si spiega tutte queste difficoltà? "È vero che per il secondo anno consecutivo si partiva con tanto entusiasmo e che poi il campo ha dato risposte diverse e forse una parte della spiegazione sta proprio lì. Nel peso delle aspettative e del ricordo del campionato scorso".

Non vede dei difetti strutturali? Si parla tanto della mancanza di un paio di giocatori di esperienza... "Col senno di poi è facile. La verità è che una squadra così giovane partendo bene magari avrebbe preso il volo sulle ali dell’entusiasmo. Partire male invece le ha messo addosso tanta pressione, l’ha costretta a rincorrere e sì, forse in certi momenti qualcuno con un po’ di vissuto in più può aiutare ma sono sicuro che ci sono tutte le possibilità per venirne fuori".

La fase difensiva però è un problema. Non manca un Dainelli là dietro? "Vale quanto detto prima. E poi ormai non si può parlare solo di un reparto o solo di un difensore. Il calcio è cambiato ma una cosa la voglio dire. Ho allenato Dragusin al Genoa e vi garantisco che è un calciatore forte. Ma forte sul serio. Ha tutto. Applicazione, forza fisica, cattiveria".

Resta il fatto però che da anni a Firenze non si riesca ad ottenere quello che tutti sperano e si fatica a creare quel clima che caratterizzava la sua Fiorentina. Come mai? "È cambiato il mondo. Ora ci sono i social, e poi i ragazzi stanno anche molto più attenti dal punto di vista professionale. Questo è un bene, ovviamente, ma li porta a vivere meno la città e quel clima di cui parlava lei si crea solo se c’è un contatto diretto con la gente, andando in giro".