FirenzeViola Monza-Fiorentina, le probabili formazioni: Ranieri torna titolare, a sinistra dubbio Gnonto/Njie

Vanoli pronto a confermare il 4-2-3-1 con Mastantuono e Gonçalves dietro a Pellegrino, l'altra maglia sulla sinistra se la giocano Gnonto e Njie. In mezzo Ndour accanto a Oulai, dietro c'è Ranieri accanto a Dragusin

La prima di 4 sfide da non fallire, perché il Monza come l'Udinese e il Parma seguono i viola in classifica e perché se la Fiorentina vorrà provare a darsi qualche ambizione in più rispetto alla semplice salvezza dovrà far punti soprattutto adesso. Vanoli ha un gruppo praticamente al completo, nel quale ritrova Ranieri per una maglia da titolare ma pure Atta che salvo sorprese andrà in panchina

Cambio di centrale

La novità principale della formazione sarà perciò soprattutto Ranieri, con Viery che torna a sedere dopo le ultime prove da titolare. L'ex capitano affiancherà Dragusin davanti a De Gea, mentre sulle corsie esterne sono confermati sia Jimenez a destra che Joao Mario a sinistra. Pochi dubbi anche in mezzo, con Oulai e Ndour favoriti nei ballottaggi rispettivamente con Fagioli e Brescianini

Dubbio Gnonto-Njie

Nella corsa a una maglia da titolare in attacco Mastantuono e Pellegrino sono i più sicuri, come del resto Gonçalves che ha potuto lavorare al Viola Park durante la sosta, mentre è a sinistra il dubbio principale di formazione con Gnonto e Njie a giocarsi l'altra maglia. Lo svedese ha rimediato un colpo in nazionale, nulla di grave e chance di cominciare la sfida del Brianteo intatte seppure l'opzione legata all'ex Leeds sia reale

Monza con due ex

Nel Monza che arriva da 4 k.o. consecutivi non mancano gli ex come Kouadio e Lucchesi che completeranno la difesa con Goglichidze, per il resto Juric conferma la sua impostazione sul 3-4-2-1 con Mota e Robinson a sostegno della punta Varela a quota 9 gol in campionato. Tourè, Akinsanmiro, Colombo e Mangas in mezzo al campo

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist, Kouadio, Goglichidze, Lucchesi, Tourè, Akinsanmiro, Colombo, Mangas, Mota, Robinson, Varela

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Njie, Pellegrino