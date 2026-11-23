Ryanair prende in giro la Fiorentina, i viola rispondono: "Non fate tardi pure stasera"

Non solo campo e risultati: le difficoltà della Fiorentina diventano anche terreno fertile per l'ironia dei social. A poche ore dalla trasferta di questa sera contro il Monza, è andato in scena un botta e risposta su X tra il club viola e il profilo ufficiale di Ryanair Italia. A dare il via allo scambio è stata la compagnia aerea, con una delle sue consuete battute pungenti: «La tua ex senza di te è più in crisi della Fiorentina». Un riferimento al momento complicato attraversato dalla formazione toscana, diventata ormai bersaglio anche dell'ironia del web.

La risposta della Fiorentina, però, non si è fatta attendere. Il profilo ufficiale del club ha replicato direttamente alla compagnia aerea, sfruttando proprio l'appuntamento di questa sera: «Stasera giochiamo alle 20.45 a Monza. Non fate tardi pure stavolta ». Una contro-frecciata ironica che ha ribaltato la provocazione, chiamando in causa anche la puntualità dei voli Ryanair. Uno scambio social che ha aggiunto un pizzico di pepe all'attesa per la sfida dell'U-Power Stadium.