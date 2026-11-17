La Polemichina: "Fiorentina, che figuraccia la 3ª maglia. Fanno bene a prenderci in giro"

La terza maglia fa discutere per i rimandi a Pisa e Dario Baldi nel suo speciale "La polemichina" dice la sua dando ragione a chi, soprattutto da Pisa, prende in giro la scelta del club: "Una figura di palta mondiale, non solo regionale. La Fiorentina ha fatto uscire la nuova terza maglia blu, dedicata a un pisano. Fanno bene a prenderci un giro. Se ne sono resi conto di aver dedicato la maglia a un pisano, basta cercarlo sull'intelligenza artificiale. C'è pure una croce pisana accanto allo sponsor.

Come si fa a metterla in commercio? Questo scempio è una figura di palta mondiale perché significa che chi ha lavorato a questa maglia non ha visto cosa c'è a Firenze. Perché non è stata fatta con il David di Michelangelo o La Venere di Botticelli? Se ci prendono per il c**o, fanno bene. A questo punto facciamola bianconera con la panda". Di seguito il video: