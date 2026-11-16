Leonardo Corsi su Dragusin: "È macchinoso. Per ora non è all'altezza del suo passato"

Leonardo Corsi, noto agente e operatore di mercato, è intervenuto oggi nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola rispondendo così al tema difesa: "Non stravedo per la difesa della Fiorentina. Penso che sia lì il problema. Non solo nei difensori ma nella fase difensiva, è lì che bisogna lavorare. Ad esempio, Jimenez ha una spinta notevole, in fase offensiva è interessante, dietro ha tanti gol sulla coscienza, spesso dimentica l'uomo ed è molto esuberante. Cosa servirebbe a gennaio? Manca un mancino dietro, c'è Valdepenas. Da quella parte rientra Parisi che Vanoli però vedeva esterno alto, ha caratteristiche un po' diverse, in più c'è Joao Mario. Poi anche a destra c'è qualche riflessione da fare. Dodo è un giocatore forte secondo me ma che deve essere ceduto".

Poi parlando di Dragusin: "È molto macchinoso, può far meglio. So che ha avuto un infortunio pesante, adesso a Firenze non lo vedo all'altezza dell'idea che avevo di lui quando l'avevo visto negli anni precedenti. Lo stiamo aspettando, la speranza è che arrivi prima o poi".

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