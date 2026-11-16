Ceccarini: "Serve un centrocampista ma un Hojbjerg non esclude Fagioli. Torreira sempre caldo"

L'esperto di mercato di Radio FirenzeViola, Niccolò Ceccarini, nel suo quotidiano programma "Nik&Nik" con Niccolò Santi, ha parlato della situazione di Nicolò Fagioli e dell'obiettivo del centrocampo viola Pierre-Emile Hojbjerg. Ecco le sue considerazioni sul possibile cambio in mediana:

"E' un grande talento e quando sta bene può fare la differenza ma quando ha problmatiche trova difficoltà. Io ci penserei, se prendessi Hojbjerg Fagioli lo terrei comunque. Fagioli può giocare anche da mezzala con l'arrivo del danese, ma serve un centrocampista in più".

Hojbjerg serve? "Serve uno come lui, certo, ma non intaccherebbe l'avere in rosa anche Fagioli mezzala. Uno non esclude l'altro, sarebbero completament. Mi auguro però che possa fare prestazioni migliori".

Prezzo e alternative? "Ha scadenza nel 2028, non so quanto possa costare, dipende anche dalle richieste del Marsiglia. Ma io terrei caldo anche Torreira, va tenuto in considerazione. Non penso che la Fiornetina non possa permettersi di non prendere uno con le caratteristiche dei due centrocampisti, ma sono sicuro che trattatno anche altri nomi".