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Calamai: "Col Monza non serve spettacolo. Vincere 1-0 sarebbe perfetto"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attualità di casa Fiorentina: "Oggi la mia riflessione è molto minimal. Non mi va di parlare di mercato, di tattica e men che meno di bilanci. Il calcio è vedere partite pirotecniche, tutto questo però se lo riporti sulla Fiorentina di oggi, la più grande soddisfazione di Vanoli sarebbe il contrario: vincere finalmente 1-0, chiudendo una partita senza subire gol. Sarebbe il modo migliore per tornare all'assalto dell'Europa".
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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