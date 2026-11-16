RFV Marco Civoli: "Kayode in questo momento vale due volte Palestra. De Gea non è ancora da pensione"

Il giornalista Marco Civoli ha parlato a "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, del momento attuale della Nazionale e della Fiorentina: "La scoppola di ieri sera (Italia sconfitta 4-1 in Belgio, ndc) non fa bene. Ma non tutto è da buttare. Adesso l'obiettivo è arrivare alle qualificazioni per l'Europeo con gente tosta e sana. I quattro ceffoni di ieri sera ci hanno detto che abbiamo limiti evidenti nei confronti di squadre più strutturate. Su Nicolò Fagioli dico che questi saranno mesi fondamentali anche per lui. La Fiorentina ha bisogno di questo ragazzo, non so se ha margini come ragazzo per aumentare la sua cattiveria in campo. Ma io ho grande stima nei suoi confronti, credo sia un giocatore fondamentale per la Nazionale e per la Fiorentina".

Così invece Civoli su Michael Kayode, ex viola ceduto al Brentford e adesso titolare in azzurro: "Visto oggi posso dire che è un rimpianto per la Fiorentina, ma è vero anche che la sua cessione ha portato a una monetizzazione cospicua. Poi è cresciuto tantissimo in Premier, può ancora crescere ma ha delle potenzialità enormi. Quando sarà completo nella dobbia fase sarà sicuramente un top. Fino a qualche mese fa Palestra era il titolare designato per la fascia destra dell'Italia, in questo momento Kayode è due volte Palestra".

E sulla stagione della Fiorentina: "Onestamente pensavo molto meglio. Davanti a De Gea c'è tanto disorientamento. Questa è una squadra che non può essere iscritta alla lotta salvezza, bisogna però riuscire a correre un po' di più visto che il campionato lo conosciamo. Su De Gea penso che sia un portiere di grande esperienza internazionale, non mi sembra da pensione, è la squadra che deve migliorare. Ho notato che manca un difensore quotato davanti a lui".