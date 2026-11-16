RFV Leonardo Corsi: "La Fiorentina non deve pensare alla lotta salvezza. Mi fido di De Gea"

Leonardo Corsi, agente di grande esperienza, è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare le problematiche della Fiorentina, a cominciare dalla fase difensiva: "Non stravedo per la difesa della Fiorentina. Penso che sia lì il problema. Non solo nei difensori ma nella fase difensiva, è lì che bisogna lavorare. Ad esempio, Jimenez ha una spinta notevole, in fase offensiva è interessante, dietro ha tanti gol sulla coscienza, spesso dimentica l'uomo ed è molto esuberante. Cosa servirebbe a gennaio? Manca un mancino dietro, c'è Valdepenas. Da quella parte rientra Parisi che Vanoli però vedeva esterno alto, ha caratteristiche un po' diverse, in più c'è Joao Mario. Poi anche a destra c'è qualche riflessione da fare. Dodo è un giocatore forte secondo me ma che deve essere ceduto.

E poi c'è anche Radu Dragusin, calciatore che pare in difficoltà.

"Dragusin è molto macchinoso, può far meglio. So che ha avuto un infortunio pesante, adesso a Firenze non lo vedo all'altezza dell'idea che avevo di lui quando l'avevo visto negli anni precedenti. Lo stiamo aspettando, la speranza è che arrivi prima o poi".

Monza e Udinese le prossime sfide sono decisive per la classifica viola?

"Ho visto il calendario, le prossime sono le sfide chiave. Non credo che la Fiorentina debba pensare di essere una squadra da lotta per non retrocedere, deve pensare di essere una squadra da seconda parte della classifica alta e puntare col tempo a provare ad arrivare in zona Europa. Questa squadra non credo abbia grandi limiti, deve essere concreta e concentrata adesso per uscire a queste zone di classifica".

Che esperienza ha avuto coi portieri? E pensa che a Firenze ci sia un problema De Gea?

"I portieri li evito volentieri, è il mestiere più difficile. Su De Gea leggo tante critiche, nelle uscite certamente non è impeccabile ma tra i pali salva diverse situazioni. Quest'anno e lo scorso anno ha avuto un rendimento non all'altezza. Io continuo a credere in De Gea, anche se sulle uscite è sempre incerto. Deve essere più regolare, perché è più bravo sulle parate straordinarie che su quelli regolari".