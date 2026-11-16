Dolci su Croci: "L'obiettivo deve essere giocare nella Fiorentina per anni"

Il direttore Giovanni Dolci, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola rispondendo così a una domanda sul futuro di Federico Croci e sulla strategia che la Fiorentina dovrebbe adottare per farlo crescere al meglio: "La Fiorentina ha un grande dirigente per il settore giovanile, ovvero Valentino Angeloni. È poco conosciuto perché non ama apparire e non parla molto spesso, ma ha portato ottimi risultati. Io credo che la Fiorentina, sulla falsa riga di quanto fatto da Paratici alla Juventus, potrebbe pensare alla seconda squadra, ma dipende dallo slot libero e ci vuole anche del tempo. Oppure potrebbe farlo crescere sotto la guida di un allenatore molto valido come Andreazzoli.

O ancora potrebbero preparare per lui un percorso lontano da Firenze, ma qui dovrebbero essere bravi il ragazzo e i suoi agenti a capire che a volte fare due passi indietro ti permette di farne in avanti successivamente. Se a qualche ragazzo di oggi gli dici di andare in C poi non ci vogliono andare. Guardate Rubino, ha fatto così e così il primo anno alla Carrarese e ora sta facendo meglio. Se avesse fatto uno step ulteriore senza avere pazienza, poteva avere delle difficoltà ulteriori. Gli stanno costruendo un percorso, anche grazie al padre. Quindi io credo che l'obiettivo sia quello di mandarlo a giocare: più partite fa e più migliora. Dovrebbero cercare un club con un allenatore che può valorizzarlo, senza guardare la categoria. L'importante è che lui possa arrivare a giocare con la Fiorentina per molti anni".

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