RFV Claudio Merlo difende Nicolò Fagioli: "Se discutiamo uno come lui finisce il calcio"

Claudio Merlo, grande ex viola, oggi è stato ospite di "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola. Queste le sue considerazioni sulla Fiorentina a seguito del momento dei viola: "I giocatori hanno alti e bassi, è normale. Non discutiamo Fagioli che sennò il calcio finisce. Sta passando un momento difficile, dipende dall'allenatore capire come sfruttarlo al meglio. Discutere Fagioli è una cosa brutta. I giocatori ripeto sono questi, sono normali questi momenti. Fagioli tecnicamente è tra i più bravi in Italia, non ci sono discussioni. Lui è stato sempre tra i migliori, adesso ha un attimo di appannamento. L'allenatore deve parlare col ragazzo e capire in che situazione è".

Sulla difesa viola, invece Merlo ha parlato così: "Difficile cambiare questa squadra coi calciatori in rosa. Forse Ranieri può dare un po' di solidità, ma a gennaio la Fiorentina deve prendere un grande difensore. Poi c'è anche De Gea che ultimamente lascia a desiderare, tra portiere e difesa questa squadra deve migliorare. Secondo me devono migliorare tecnicamente. Un grande allenatore come Nils Liedholm mi diceva che la tecnica si allena e migliora sempre, anche a trent'anni".