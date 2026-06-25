Michele Fratini: "Di Luca Koleosho mi ha parlato bene Antognoni"
Il talent scout, Michele Fratini, si è così espresso a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez: “A Firenze ha fatto poco, non mi fa impazzire. Pensavo che avrebbe potuto dare molto di più. È stato anche sfortunato per via degli infortuni ma torno a dire che c’è di meglio”.
Alla Fiorentina di Grosso servirà un esterno che segni…
“Sì, ma Nico era molto anarchico. Non ho mai capito che ruolo interpretasse realmente a Firenze. Senso della posizione poco, ma segnava. Poco da dire in questo senso. Ha percepito un buon ingaggio e non ha mai alzato l’asticella”.
Il confronto con Gudmundsson però non è così deludente, no?
“Direi che siamo sull’incommentabile. Ma, domanda: dieci come Gud possono essere dimenticati? Sì. Esterni come Gonzalez? Pure. Sono giocatori normali. La Fiorentina ha avuto gli Joaquin, i Fuser”.
Koleosho le piace?
“L’ho visto con la Nazionale e mi ha ben impressionato. Me ne ha parlato bene Antognoni. I suoi occhi non mentono, ma nemmeno il suo cuore”.
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