RFV Michele Fratini: "Di Luca Koleosho mi ha parlato bene Antognoni"

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Il talent scout, Michele Fratini, si è così espresso a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez: “A Firenze ha fatto poco, non mi fa impazzire. Pensavo che avrebbe potuto dare molto di più. È stato anche sfortunato per via degli infortuni ma torno a dire che c’è di meglio”.

Alla Fiorentina di Grosso servirà un esterno che segni…

“Sì, ma Nico era molto anarchico. Non ho mai capito che ruolo interpretasse realmente a Firenze. Senso della posizione poco, ma segnava. Poco da dire in questo senso. Ha percepito un buon ingaggio e non ha mai alzato l’asticella”.

Il confronto con Gudmundsson però non è così deludente, no?

“Direi che siamo sull’incommentabile. Ma, domanda: dieci come Gud possono essere dimenticati? Sì. Esterni come Gonzalez? Pure. Sono giocatori normali. La Fiorentina ha avuto gli Joaquin, i Fuser”.

Koleosho le piace?

“L’ho visto con la Nazionale e mi ha ben impressionato. Me ne ha parlato bene Antognoni. I suoi occhi non mentono, ma nemmeno il suo cuore”.

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