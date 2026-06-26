Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi

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Nessun acquisto importante e nessuna cessione importante. Lo avevo detto sarà un mercato lungo. Lo capisco. E lo accetto. La Fiorentina deve giocare di rimessa perché i suoi obiettivi nobili non hanno la Viola come prima scelta e stesso discorso per chi deve partire. Dodo e company non sono prima scelte per i top club. Girano mille nomi. Alcuni mi intrigano. Penso al terzino sinistro Hugo Bueno del Wolverhampton; a Lang che non va valutato per la deludente esperienza al Napoli e Bakayoko un altro tutto talento. Paratici ha gettato mille reti. Vediamo cosa resterà impigliato.

De Gea deve restare

E’ vero, ha un ingaggio importante. Ma stiamo parlando di un campione, di un vero uomo e del capitano della Fiorentina. Sarà un caso ma come ha preso lui la fascia la squadra ha ritrovato unità. E la salvezza. Se De Gea vuole andarsene non dobbiamo farlo prigioniero. Non se lo merita. Gli si consegna il cartellino e grazie. Ma se De Gea vuole restare allora va tenuto permettendo al talento Martinelli di completare il suo percorso di crescita con un’altra stagione a maturare in Serie B. I soldi per De Gea sono soldi spesi bene.

Koleosho e Ikoné

Mi piace l’idea per questo esterno che ha conquistato il cittì dell’Under 21 Baldini. Però fatico a capire quale sia la sua reale dimensione. Nel Paris, la sua ultima squadra, era la riserva di Ikonè. Uno che abbiamo salutato senza rimpianti. Insomma, credo che in partenza possa essere un’ottima riserva più che un titolarissimo. Però Koleosho piace al mio amico Loreto uno che ci capisce di calcio. Provo a fidarmi.

Viery è il primo colpo per il futuro

Nell'attesa che la rivoluzione viola si completi, intanto il ds Paratici è pronto a battere un colpo: nelle ultime ore è stata praticamente definita l'operazione che porterà il centrale 2005 brasiliano Viery alla Fiorentina. Pagato 15 milioni, il difensore firmerà un contratto di cinque anni. E' un innesto interessante e di prospettiva e la cifra garantita per aggiudicarselo non è di poco conto. Un segnale confortante.

Antognoni e il Centenario

Su questo tema delicato solo un’indicazione. Qualche contatto tra Giancarlo e la Fiorentina c’è stato. Se il presidente Giuseppe Commisso chiamasse Antognoni e lo invitasse al Centenario troverebbe di sicuro attenzione e probabilmente disponibilità. Meditate Fiorentina, meditate.

Operazione Beldenti

Non farà parte del gruppo Grosso ma è un colpo importante. Ed è un segnale per il futuro. Bravo Paratici ad acquistare questo gioiellino. Ne aspetto altri magari non italiani, magari frutto del suo nuovo ricco gruppo di osservatori. E’ questa la strada per riportare la Fiorentina ad alti livelli cioè trovare i talenti e vestirli subito di viola.