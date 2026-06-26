RFV Giulio Dini su Viery: "È molto bravo con i piedi. Finalmente un colpo dal settore scouting"

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Giulio Dini, avvocato, ds e osservatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", queste le sue parole su Viery, nuovo acquisto della Fiorentina: "Questo ragazzo che si conosce poco, mi sembra sia stato preso per un prezzo discreto. Una cifra che non fa pensare che il club abbia le tasche cucite. È uno che usa molto il fisisco, un po' pensandoci mi viene in mente Lucio, è uno bravo anche però palla a terra, sicuramente non potrà accorciare molto rapidamente. Nei video ho visto che gioca prevalentemente con il sinistro, caratteristica che la Fiorentina cercava. Ha però sensibilità anche con il destro, avendo lancia lungo e preciso. È quel giocatore da cui ci aspettiamo una mano nel mezzo per una fase centrale che ha fatto disperare con i centrali e la difesa altissima. Con Grosso il problema della linea a centrocampo non dovrebbe esserci, dovremmo stare più bassi e stretti. Così stando le cose avere un centrale che va i verticale e bene può essere molto utile. In generale però evviva i colpi che non ti aspetti ed evviva l'area scouting che lavora sotto traccia".

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