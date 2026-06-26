RFV Orlando: "Con Viery la difesa viola è completa. A Comuzzo consiglio di andare a giocare"

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Massimo Orlando, ex centrocampista di Fiorentina e Milan e vincitore degli Europei U21 nel 1992, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del probabile arrivo del difensore brasiliano Viery: "Io credo che uno tra Pongracic e Ranieri possa fargli spazio, essendo mancino, in partenza credo che l'idea possa essere quella di giocare con lui e Pongracic. Su Comuzzo ovvio non è il massimo iniziare con l'idea di fare panchina tutto l'anno, ma è comunque giovane e restare in viola potrebbe fargli bene. Per lui cifre come quelle che giravano la scorsa estate non circoleranno più. Con questo colpo si potrebbe anche pensare di restare così. Il reparto ora acquista anche fisicità, l'anno scorso si peccava in centimetri e abbiamo subito diversi gol per questo".

Se lei fosse in Comuzzo accetterebbe di andare in prestito: "Lui ama profondamente la Fiorentina, fa fatica al pensiero di andarsene. Per crearsi un'altra carriera però io consiglio sempre ai giovani di andare a giocare. A Firenze è vero che il primo anno ha fatto bene ma poi sono arrivate polemiche e critiche e non tutti i giocatori le affrontano allo stesso modo. Andare a giocare spensierato in una squadra senza pressioni può fargli bene".

Si aspettava il primo colpo del mercato in difesa? "Mi aspettavo altro ma quelli bravi dicono che si parte sempre dalla difesa che è fondamentale per ottenere i risultati. Si è prospettata un'opportunità di portare a casa un giocatore molto giovane di grandi prospettive per una cifra al di sotto del suo valore. Questo è un colpo ben fatto da parte di Paratici. A me preoccupano quei 20 giocatori da sistemare. Fabio però ha contatti e riuscirà a piazzare tutti. Mi aspetto ancora almeno tre/quattro acquisti".

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