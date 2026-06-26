Antognoni: "Assenza al centenario? Se qualcuno mi si mette contro cerco di vendicarmi"

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Giancarlo Antognoni, storico numero dieci e bandiera della Fiorentina, ha parlato nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Queste le sue dichiarazioni:

Lei si sente una sorta di santità per la citta di Firenze? "Santità è esagerato, diciamo un monumento che Firenze ricorda sempre con affetto perché non l'ho mai tradita e non ho mai cercato di andare via da questa città, ho dato ai fiorentini un'immagine giusta, quella di un calciatore che ha scelto Firenze e oggi ne trae i benefici. Io poi ovviamente rimasi con l'idea che si potesse vincere. Poi la vittoria ovvio che è sempre difficile. Ci sono vittorie e vittorie. La mia oggi è essere rimasto a Firenze, quando esco trovo sempre la gente che mi ama e mi fa i complimenti per le scelte che ho fatto".

Sulla crisi del calcio italiano e sulle cose che servirebbe fare: "Diciamo che ci sono tante cose che servono, perché purtroppo oggi il calcio italiano è un po' regredito, e non perché i giocatori non ci sono e basta vedere le categorie giovanili. C'è un salto eccessivo verso la prima squadra. Poi i nostri italiani giocano poco nel campionato. Purtroppo poi non c'è tempo, servono i risultati e già dalla Nations League serviranno".

Sulla scelta di non andare alla festa per il centenario della Fiorentina e il fatto che i tifosi non la vedranno in un giorno così importante: "Purtroppo si è creata questa situazione, è un po' come i ragazzi di oggi che non vedono l'Italia ai mondiali. Vediamo ma c'è un pregresso di anni fa che mi ha ferito molto e oggi mi sto ancora leccando quelle ferite, sono fatto così. Credo in tutti ma se qualcuno mi si mette contro cerco di vendicarmi. Non vorrei passare con parole pesanti, ma ad oggi è più no che si"

Se la società dovesse chiamare in modo più formale sarebbe disposto ad andargli incontro? "In questo momento non vorrei esagerare su quello che succederà, vediamo poi cosa ci sarà in futuro. Ad oggi è più un no che un si".