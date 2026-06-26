Presentato il calendario del campionato Primavera: la Fiorentina esordisce contro il Sassuolo

Presentato il calendario del campionato Primavera: la Fiorentina esordisce contro il SassuoloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 per la stagione sportiva 2026/2027. La Fiorentina, che si presenta ai nastri di partenza con il titolo di Campione d'Italia in carica, inizierà il proprio percorso il 22 agosto 2026 contro il Sasssuolo.

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la Lega Serie A ha già reso noto il calendario del campionato Primavera 1 2026/27. L'esordio della Fiorentina è fissato per il 22 agosto sul campo del Sassuolo, dove prenderà il via la difesa del titolo di campione d'Italia. La regular season si concluderà invece il 22 maggio al Viola Park, con la sfida contro l'Albinoleffe.

Ricordiamo che ancora la Fiorentina non ha uffficializzato il proprio allenatore dopo il passaggio di Daniele Galloppa al Modena.

Di seguito la cronologia completa delle partite della Fiorentina per la stagione 2026/2027:

GIRONE DI ANDATA

1ª Giornata (22/08/2026): Sassuolo-FIORENTINA

2ª Giornata (29/08/2026): FIORENTINA-Verona

3ª Giornata (05/09/2026): Genoa-FIORENTINA

4ª Giornata (12/09/2026): FIORENTINA - Empoli

5ª Giornata (19/09/2026):  Lecce - FIORENTINA

6ª Giornata (10/10/2026): FIORENTINA-Parma

7ª Giornata (17/10/2026): Albinoleffe-FIORENTINA

8ª Giornata (24/10/2026): FIORENTINA - Milan

9ª Giornata (31/10/2026): Cesena- FIORENTINA

10ª Giornata (07/11/2026): FIORENTINA - Como

11ª Giornata (21/11/2026): Monza - FIORENTINA

12ª Giornata (28/11/2026): Roma-FIORENTINA

13ª Giornata (05/12/2026): FIORENTINA-Cagliari

14ª Giornata (12/12/2026): Lazio - FIORENTINA

15ª Giornata (16/12/2026): FIORENTINA - Bologna

16ª Giornata (19/12/2026): Juventus - FIORENTINA

17ª Giornata (03/01/2027): FIORENTINA - Torino

18ª Giornata (06/01/2027): Atalanta - FIORENTINA

19ª Giornata (09/01/2027): FIORENTINA - Inter

GIRONE DI RITORNO

20ª Giornata (16/01/2027): Parma - FIORENTINA

21ª Giornata (23/01/2027): FIORENTINA - Lecce

22ª Giornata (30/01/2027): Cagliari - FIORENTINA

23ª Giornata (06/02/2027): FIORENTINA - Lazio

24ª Giornata (13/02/2027): Empoli - FIORENTINA

25ª Giornata (20/02/2027): FIORENTINA - Juventus

26ª Giornata (27/02/2027): FIORENTINA - Sassuolo

27ª Giornata (03/03/2027): Torino - FIORENTINA

28ª Giornata (06/03/2027): FIORENTINA - Atalanta

29ª Giornata (13/03/2027): Bologna - FIORENTINA

30ª Giornata (20/03/2027): FIORENTINA - Cesena

31ª Giornata (03/04/2027): Inter - FIORENTINA

32ª Giornata (10/04/2027): FIORENTINA - Genoa

33ª Giornata (17/04/2027): Como - FIORENTINA

34ª Giornata (24/04/2027): FIORENTINA - Roma

35ª Giornata (01/05/2027): Verona - FIORENTINA

36ª Giornata (08/05/2027): FIORENTINA - Monza

37ª Giornata (15/05/2027): Milan - FIORENTINA

38ª Giornata (22/05/2027): FIORENTINA - Albinoleffe