Presentato il calendario del campionato Primavera: la Fiorentina esordisce contro il Sassuolo
È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 per la stagione sportiva 2026/2027. La Fiorentina, che si presenta ai nastri di partenza con il titolo di Campione d'Italia in carica, inizierà il proprio percorso il 22 agosto 2026 contro il Sasssuolo.
In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la Lega Serie A ha già reso noto il calendario del campionato Primavera 1 2026/27. L'esordio della Fiorentina è fissato per il 22 agosto sul campo del Sassuolo, dove prenderà il via la difesa del titolo di campione d'Italia. La regular season si concluderà invece il 22 maggio al Viola Park, con la sfida contro l'Albinoleffe.
Ricordiamo che ancora la Fiorentina non ha uffficializzato il proprio allenatore dopo il passaggio di Daniele Galloppa al Modena.
Di seguito la cronologia completa delle partite della Fiorentina per la stagione 2026/2027:
GIRONE DI ANDATA
1ª Giornata (22/08/2026): Sassuolo-FIORENTINA
2ª Giornata (29/08/2026): FIORENTINA-Verona
3ª Giornata (05/09/2026): Genoa-FIORENTINA
4ª Giornata (12/09/2026): FIORENTINA - Empoli
5ª Giornata (19/09/2026): Lecce - FIORENTINA
6ª Giornata (10/10/2026): FIORENTINA-Parma
7ª Giornata (17/10/2026): Albinoleffe-FIORENTINA
8ª Giornata (24/10/2026): FIORENTINA - Milan
9ª Giornata (31/10/2026): Cesena- FIORENTINA
10ª Giornata (07/11/2026): FIORENTINA - Como
11ª Giornata (21/11/2026): Monza - FIORENTINA
12ª Giornata (28/11/2026): Roma-FIORENTINA
13ª Giornata (05/12/2026): FIORENTINA-Cagliari
14ª Giornata (12/12/2026): Lazio - FIORENTINA
15ª Giornata (16/12/2026): FIORENTINA - Bologna
16ª Giornata (19/12/2026): Juventus - FIORENTINA
17ª Giornata (03/01/2027): FIORENTINA - Torino
18ª Giornata (06/01/2027): Atalanta - FIORENTINA
19ª Giornata (09/01/2027): FIORENTINA - Inter
GIRONE DI RITORNO
20ª Giornata (16/01/2027): Parma - FIORENTINA
21ª Giornata (23/01/2027): FIORENTINA - Lecce
22ª Giornata (30/01/2027): Cagliari - FIORENTINA
23ª Giornata (06/02/2027): FIORENTINA - Lazio
24ª Giornata (13/02/2027): Empoli - FIORENTINA
25ª Giornata (20/02/2027): FIORENTINA - Juventus
26ª Giornata (27/02/2027): FIORENTINA - Sassuolo
27ª Giornata (03/03/2027): Torino - FIORENTINA
28ª Giornata (06/03/2027): FIORENTINA - Atalanta
29ª Giornata (13/03/2027): Bologna - FIORENTINA
30ª Giornata (20/03/2027): FIORENTINA - Cesena
31ª Giornata (03/04/2027): Inter - FIORENTINA
32ª Giornata (10/04/2027): FIORENTINA - Genoa
33ª Giornata (17/04/2027): Como - FIORENTINA
34ª Giornata (24/04/2027): FIORENTINA - Roma
35ª Giornata (01/05/2027): Verona - FIORENTINA
36ª Giornata (08/05/2027): FIORENTINA - Monza
37ª Giornata (15/05/2027): Milan - FIORENTINA
38ª Giornata (22/05/2027): FIORENTINA - Albinoleffe
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