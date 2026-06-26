Colpo Como, acquistato per 60 milioni Nico Paz dal Real Madrid
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Il Como piazza un colpo importante. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, il club comasco, allenato da Cesc Fabregas, avrebbe scelto di acquistare a titolo definitivo Nico Paz. Il trequartista argentino, che ha giocato in prestito proprio al Como le ultime due stagioni, e che era stato ricomprato ieri dal Real Madrid tramite la clausola da 9 milioni di euro, resterà dunque ancora nel nostro campionato, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Il Real Madrid dal canto suo continuerà però ad avere il controllo sul giocatore con una clausola di riscatto che dovrebbe invece essere di 80 milioni.
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