Calciomercato Carrarese, dalla Fiorentina anche Romani in prestito: ma prima il rinnovo

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La Carrarese prende in prestito dalla Fiorentina il difensore Lorenzo Romani, di rientro da una stagione da protagonista al Lecco. Prima però rinnoverà con il club viola

La Carrarese del neo tecnico Gabriele Cioffi è interessata a diversi giovani della Fiorentina. Oltre all'interesse per Tommaso Rubino che potrebbe dunque tornare in prestito in gialloblù, il club prenderà con la stessa formula anche Lorenzo Romani. Il difensore ha giocato nell'ultima stagione in C con il Lecco ed ha collezionato 2802 minuti in 34 presenze (quasi sempre titolare) con la squadra che è andata ai playoff.

Prima il rinnovo con la Fiorentina

Per Romani prima ci sarà il rinnovo con la Fiorentina, visto che era in cadenza: per lui pronto un contratto di altri tre anni. Solo dopo verrà formalizzato il rinnovo con la Carrarese.

Il percorso

Per Romani, che con la Primavera viola aveva vinto una Coppa Italia e una supercoppa guadagnando anche la convocazione con la Prima squadra in Conference League contro il Celje, dunque è il momento di salire di categoria con una squadra, la Carrarese, che con il cambio di allenatore vuole creare un bel mix di esperienza e gioventù da dare appunto al fiorentino Cioffi.