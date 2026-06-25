RFV Bongiorni: "Koleosho giocatore immenso ma ancora discontinuo. Miretti incompiuto"

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Antonio Bongiorni, osservatore di grande esperienza, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare del mercato della Fiorentina e di Koloesho in particolare: "Mi ha detto Baldini che quando parte è imprendibile e che ha qualità immense a parte la battaglia contro i suoi capelli che gli vanno negli occhi. Non è ancora continuo, gli piace divertirsi, cioè è un ragazzo in gamba ma il calcio non è l'unico pensiero, però dal punto di vista tecnico è un giocatore immenso, a sentire il ct appunto con cui ho parlato ora. Ndour? Lo paragona a Pogba".

Mercato fermo, è preoccupato? "Fabio lavora molto e parla poco. E' un grande conoscitore di calcio ma molte squadre devono ancora sfoltire le loro rose, poi ci sono gli inglesi che mettono in difficoltà a suon di soldi ma sono sicuro che sta lavorando per bene sulla Fiorentina".

Cosa pensa di Miretti? "Miretti lo definisco incompiuto, lui e Fagioli nella Juve erano i più in voga. Hanno sì mantenuto le aspettative ma lui il salto di qualità non l'ha fatto. Lui ha tutte le caratteristiche e qualità per fare il centrocampista ma ha bisogno di un ambiente che gli dia fiducia e lo faccia risaltare con continuità. Troppo caro? Se Miretti fa un campionato in cui esplode e va in Nazionale, quanto vale? Guarda Dragusin, gli inglesi danno valutazioni sbagliate ma noi dobbiamo calmeriare i giocatori it Quanto può valere Miretti? Tra i 10 e i 15 milioni li vale tutti ma poi dipende da chi lo prende".

Beldenti lo conosce? "Se la Fiorentina è arrivata prima di tutti, significa che lo scouting agli ordini di Paratici lo aveva già visto".