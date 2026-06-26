RFV Durante su Viery: "È un buon giocatore ma gli servirà del tempo per ambientarsi"

vedi letture

Sabatino Durante intermediario di mercato, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", parlando del primo colpo viola, Viery, in arrivo dal Gremio. Queste le sue parole: "È un buon giocatore, anche se non è un fuoriclasse. È stato creato nel settore giovanile del Gremio che è un settore giovanile importante. Viene dal sud del Brasile e li solitamente rispetto ad altro luoghi del Brasile la gente è seria e abituata a rispettare gli orari e a lavorare. Il giocatore è un buon giocatore che io dal vivo ho visto giocare come terzino ma che vista la struttura può e ha giocato anche come centrale. Ha una decina di partite nel campionato nazionale, il resto lo ha fatto nel campionato gaucho e nella coppa del Brasile. È un buon giocatore, forte fisicamente e con un buon sinistro. È reattivo per il ruolo, 20/25 milioni erano troppi, i 15 più 2 sono giusti. I 60 milioni del Chelsea per Palestra valgono i 15 italiani. Viery ha tutte le qualità per fare bene ma non è Passarella, non gli va messa troppa pressione e gli va dato il tempo di acclimatarsi. Anche perché oggi in Serie A si possono comprare questi giocatori. È un buon giocatore come lo era Natan, andato al Napoli".

Come è come giocatore? Veloce o lento? "Non è lento, sennò non poteva fare il terzino sinistro. Ripeto, non è uno come Gabriel dell'Arsenal che si vedeva che era unto dal signore, ma in quei casi sono giocatori che ti costano 50 milioni. La Fiorentina e la Serie A in generale può prendere questo tipo di giocatori, siamo un campionato di terzo livello. Tornando su Viery io ripeto l'ho visto solo da terzino ma l'allenatore e il vice allenatore che lo scorso anno lo hanno avuto da centrale al Gremio me ne parlano bene".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.