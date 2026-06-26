Il Real Betis su Robin Gosens: il tedesco rimane in uscita dalla Fiorentina
Il Real Betis mette nel mirino Robin Gosens: lo scrive Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, che twitta così: Real Betis sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Oltre alla trattativa per Angelino della Roma, il club si è informato anche per Robin Gosens della Fiorentina. Contatti al momento preliminari. Per Gosens ci sono buone possibilità di uscita in questo mercato.
Il tedesco è in uscita dalla Fiorentina e per lui si potrebbe aprire la pista spagnola, col club viola che spinge per un rinnovamento sugli esterni.
Excl 🚨 Real Betis sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Oltre alla trattativa per Angelino della Roma, il club si è informato anche per Robin Gosens della Fiorentina. Contatti al momento preliminari. Per Gosens ci sono buone possibilità di uscita in questo mercato. pic.twitter.com/paPJrHwg2P— Gianluigi Longari (@Glongari) June 26, 2026
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