Il Real Betis su Robin Gosens: il tedesco rimane in uscita dalla Fiorentina

Il Real Betis su Robin Gosens: il tedesco rimane in uscita dalla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:00Primo Piano
di Redazione FV

Il Real Betis mette nel mirino Robin Gosens: lo scrive Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, che twitta così: Real Betis sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Oltre alla trattativa per Angelino della Roma, il club si è informato anche per Robin Gosens della Fiorentina. Contatti al momento preliminari. Per Gosens ci sono buone possibilità di uscita in questo mercato.

Il tedesco è in uscita dalla Fiorentina e per lui si potrebbe aprire la pista spagnola, col club viola che spinge per un rinnovamento sugli esterni. 