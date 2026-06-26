Calamai: "Viery, colpo importantissimo: Paratici ora ha libertà di agire"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'arrivo del brasiliano Viery alla Fiorentina: "Trovo importantissima la notizia di Viery, perché al di là del valore del giocatore in questi giorni ci eravamo posti tante domande. Una in particolare: che margini di manovra avrà paratici? Dovrà recuperare il passivo di 60 milioni? Dovrà prima vendere per poi comprare? Ecco, io credo che l’operazione per il difensore brasiliano testimoni che Paratici ha mano libera, ovviamente all’interno di una logica aziendale, ma che può addirittura permettersi di comprare prima di vendere.
E questa per me, oggi, è una bellissima notizia".
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausidi Luca Calamai
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Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
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