Calamai: "Viery, colpo importantissimo: Paratici ora ha libertà di agire"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'arrivo del brasiliano Viery alla Fiorentina: "Trovo importantissima la notizia di Viery, perché al di là del valore del giocatore in questi giorni ci eravamo posti tante domande. Una in particolare: che margini di manovra avrà paratici? Dovrà recuperare il passivo di 60 milioni? Dovrà prima vendere per poi comprare? Ecco, io credo che l’operazione per il difensore brasiliano testimoni che Paratici ha mano libera, ovviamente all’interno di una logica aziendale, ma che può addirittura permettersi di comprare prima di vendere.

E questa per me, oggi, è una bellissima notizia".