Calciomercato CSC Flash: Retroscena e dettagli dell'affare Viery. Comuzzo verso il prestito

vedi letture

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Chiuso il colpo Viery

La Fiorentina ha messo a segno il primo colpo della sessione estiva di calciomercato prelevando per 15 milioni di euro più 2 di bonus dal Gremio il difensore classe 2005 Viery, soffiato alla concorrenza di Juventus, Roma e Newcastle. Il tutto è stato favorito anche dai problemi economici del club brasiliano che fino a pochi giorni fa non scendeva sotto i 25 milioni. L'arrivo del giocator è atteso a Firenze all'inizio della prossima settimana

Possibile prestito per Comuzzo

Comuzzo potrebbe lasciare la Fiorentina nei prossimi giorni con la formula del prestito con dirittto di riscatto. La Lazio è una delle squadre che potrebbe essere interessata dopo aver perso Romagnoli e con la possibilità anche di perdere Gila. Sul ragazzo ci sono anche gli occhi del Sassuolo di Aquilani

Thorstvedt sempre in pole a centrocampo

Thorstvedt resta un nome caldo con un accordo sull'ingaggio del giocator che per la Fiorentina è già esistente. Il problema ora è che il Sassuolo prima di farlo partire dovrà fare i conti con gli assenti in mezzo, visto l'infortunio di Kone e il fatto che probabilmente Matic non resterà in rosa.