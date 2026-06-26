FirenzeViola Colautti: "Fossi nella Fiorentina prenderei subito Kamada: come giocatore ha tutto"

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Giampaolo Colautti, ex collaboratore di Zaccheroni in Nazionale e collaboratore della federazione giapponese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni sull'arrivo in casa viola di Viery: "L'importo speso è importante, è un investimento su un giovane che poi sul campo dovrà dimostrare di valere i soldi spesi. Paratici non ha bisogno di presentazioni. In queste cose è un maestro, supportato da Goretti non avrà problemi a fare un bel mercato portando anche giocatori italiani in una piazza importante come quella viola".

Sul possibile arrivo di Kamada a Firenze: "Io fossi un presidente di una squadra di Serie A come extracomunitari prenderei solo giapponesi, per la qualità e la professionalità che hanno. Prima magari poteva essere solo un'operazione a livello commerciale mentre ora a livello tecnico hai qualità ovunque in campo. La Fiorentina, senza entrare in cose della società, dovesse avere la possibilità di usufruire di uno slot per un giapponese lo farei. Kamada, così come Nakamura sono tanta roba. Il primo alla Lazio non ha reso ma forse Sarri si aspettava un qualcosa di diverso, lui non era il sostituto di Milinkovic Savic per caratteristiche, ha meno fisicità ma calcisticamente è intelligentissimo. Dove lo metti lo metti fa bene. Ha qualità nello stretto, è bravo nel controllo orientato, ha visione di gioco e sa inserirsi senza palla".

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