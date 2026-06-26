Calciomercato Viery-Fiorentina, scambio di documenti: 15 milioni più 2 di bonus

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Fiorentina e Gremio sono allo scambio di documenti per Viery: affare in dirittura d'arrivo per 15 milioni più 2 di bonus

La Fiorentina sta per chiudere il suo primo acquisto estivo. Si tratta del difensore brasiliano Viery, su cui Paratici e Goretti avevano messo gli occhi da tempo. Secondo quanto racconto da FirenzeViola.it siamo allo scambio di documenti col Gremio: l’operazione è a un passo dalla chiusura per 15 milioni più 2 di bonus. Dopodiché le parti potranno annunciare la fumata bianca e il ragazzo si accaserà a Firenze dove inizierà la sua nuova avventura in viola.

La terza cessione brasiliana più onerosa

Sarebbe della terza vendita più importante della storia del Brasile per un difensore, economicamente parlando. Più costosi di Viery si segnalano solo Vitor Reis, dal Palmeiras al Manchester City per 35 milioni di euro, e Lucas Beraldo, dal San Paolo al PSG per 30 milioni. Questo dimostra il valore e la reputazione che Viery ha saputo costruirsi in Sudamerica e non solo. A ore l’affare con la Fiorentina sarà finalmente chiuso e il difensore potrà trasferirsi in Italia.