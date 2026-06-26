FirenzeViola Gosens lascia o raddoppia? Intanto Betis (e non solo) chiede informazioni

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Robin Gosens in uscita? La dirigenza non gli ha comunicato ufficialmente che è in uscita ma arrivano i primi sondaggi, dal Betis compreso

L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, in questi giorni è impegnato come commentatore dei Mondiali per l'emittente tedesca ARD, ma presto dovrà affrontare il tema del suo futuro con la dirigenza viola. Dal suo arrivo molto è cambiato, non solo si sono avvicendati quattro allenatori dal suo arrivo, ma anche il direttore sportivo impegnato a rinforzare la Fiorentina senza guardare in faccia nessuno, soprattutto sulle fasce dove vorrebbe un rinnovamento.

Nessuna comunicazione ufficiale dalla società per ora

Al momento non c'è stata nessuna indicazione da parte della società all'entourage o al giocatore, nel senso che non è gli stato comunicato ufficialmente che è in uscita ma c'è consapevolezza che la dirigenza valuterebbe offerte. La volontà del giocatore, che ha un contratto fino al 2028, è quella di restare in viola, lui e la sua famiglia amano Firenze e la Toscana e una stagione negativa non ha spostato minimamente la voglia appunto del difensore di risalire la china con la Fiorentina, già a gennaio ha rifiutato di lasciarla nei guai. Gosens, che il 5 luglio compirà 32 anni, non ha disputato certo la sua miglior stagione, spesso in difficoltà sulla fascia anche per via dell'infortunio alla coscia, emblema di una difficoltà incontrata da tutta la squadra è vero, ma le sue prove convincenti e i gol della stagione precedente sono mancate. Tuttavia ha chiuso con 4 gol (due decisivi con la Lazio, andata e ritorno) e tre assist a fronte però di 8 reti e soprattutto 10 assist della stagione precedente (con un modulo però che lo esaltava e lo avvicinava alla porta).

Estimatori per Gosens non mancano, da ultimo il Betis

Gosens è comunque un profilo che piace, in Italia e all'estero. Giocatore a tutta fascia, intelligente, che fa spogliatoio e, perché no, segna. Gli esterni inoltre sono sono sempre merce rara e i 32 anni sono sinonimo di esperienza. Ecco perché alla Fiorentina hanno già chiesto informazioni diverse squadre soprattutto all'estero, da ultimo il Betis (indiscrezione di Sportitalia confermata). Al momento si tratta appunto di informazioni ma la dirigenza è pronta a valutare eventuali offerte, qualora dovessero arrivare cocretamente, e a parlarne con il giocatore, come farà con tutti i viola, d'altronde non è un mistero che stia cercando un terzino sinistro, stante anche l'indisponbilità per diversi mesi di Fabiano Parisi.