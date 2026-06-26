RFV L'Ecuador e Beccacece fanno la storia, oggi Haaland vs Mbappé: ascolta Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: con l'inizio del torneo è partito anche Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi l'impresa (o forse no?) dell'Ecuador e i primi abbinamenti per la fase a eliminazione diretta.

QUI LA PUNTATA DI OGGI