RFV Comotto: "La difesa era il primo reparto da rinforzare. Per Viery spese cifre importanti"

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Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" parlando dell'arrivo alla Fiorentina del difensore centrale brasiliano Viery: "Premetto che non lo conosco nei particolari, mi sembra però che l'acquisto sia oneroso e spero dunque che non si tratti di una scommessa ma di qualcosa di più, altrimenti quei soldi per una scommessa sarebbero tanti".

Quale difesa si aspetta ora? "Il primo reparto per me da rinforzare era quello difensivo, e quindi Paratici ha fatto la mossa giusta. I difensori centrali mancini poi valgono di più vista la ricerca che c'è nel gioco da dietro. Vista l'esperienza mia da dirigente vi dico però che ci sarà da avere pazienza perché il ruolo è delicato e in Italia la fase difensiva è diversa".

Cedere Comuzzo e tenere Pongracic sarebbe un errore? "Uno giovane e italiano come Comuzzo va tenuto, l'anno scorso è stata un'annata molto particolare per lui soprattutto mentalmente. Il giocatore va tenuto a meno di una proposta indecente che in Italia per tutti i club non si possono rifiutare. Le cifre su di lui lo scorso anno mentalmente come dicevo hanno inciso. Lui quesi soldi li può valere, quest'anno saranno tutti attenti per capire se si riproporrà a determinati livelli. Il ragazzo è ancora molto giovane e certe dinamiche non poteva conoscerle, gli hanno fatto perdere autostima ma se saprà reagire crescerà ancora di più dal punto di vista caratteriale".

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