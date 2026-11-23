RFV Mario Cassano: "Per me dieci Martinez non valgono De Gea, ancora nei top 3"

Nel week end ci sono state partite ricche di gol. Anche stasera si affronteranno Monza e Fiorentina che hanno difese tra le più traforate; servirebbero prestanza fisica e velocità per prendere meno reti, un difensore alla Dainelli? A rispondere al quesito è l'ex portiere Mario Cassano, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento": "Almeno non è sempre colpa dei portieri con queste difese. E' stata la politica degli ultimi anni che vuole più spettacolo, e con la modifica del pallone per velocizzarlo e l'introduzione di nuove regole in generale ci sono più gol. Ora passano più palloni in area di rigore ed è normale che si possano prendere più gol in proporzione. Il gioco è più concentrato in area di rigore secondo me. Se prima prendevi un gol nell'area piccola era colpa del portiere ma ora è più complicato capire. Anche De Gea, che ha svolto la sua carriera in un altro periodo, si è dovuto adattare ad un nuovo calcio. Tornando alle caratteristiche del difensore centrale, ora sono quelle di essere veloce e rapido per rincorrere l'attaccante e rientrare velocemente altrimenti ti bucano. Tra tre-quattro anni parleremo di calciatori completamente diversi, il cambiamento del portiere per esempio è quello più visibile. Con Guardiola serviva un portiere bravo con i piedi poi con Donnarumma anche lui si è ricreduto".

De Gea dove lo colloca tra i portieri di A? "De Gea messo in croce? Ma poi basta guardarsi in giro. Le caratteristiche che mi piacciono mi fanno andare contro corrente, se io dovessi fare una classifica mi servono dieci Martinez per fare un De Gea. Io lo continuo a tenere nella top 3 perché il ruolo del portiere è difficile da giudicare e capire la reale potenzialità di qualcuno. Ma poi con chi cambieresti De Gea? Con Vicario uno vale l'altro anche se in prospettiva vince lo juventino certo, per un fatto di età. Falcone lo vedi tanto perché viene chiamato in causa tante volte nel Lecce ma a Firenze deve essere pronto in meno occasioni ma se lo prendessi non avrei questa certezza".