FirenzeViola Due frecce per Vanoli: i numeri fuori scala di Njie e Mastantuono

La sfida tra Fiorentina e Monza mette sotto i riflettori anche due dei giovani più interessanti del campionato: Alieu Njie e Franco Mastantuono. Il primo sta attraversando un momento particolarmente positivo, con cinque partecipazioni al gol nelle ultime tre presenze in Serie A, frutto di tre reti e due assist. L'attaccante ha trovato la via del gol in tutte e tre le partite e contro il Monza, a 21 anni e 193 giorni, potrebbe diventare il secondo calciatore più giovane della Fiorentina negli ultimi sessant'anni a segnare in quattro gare consecutive. Davanti a lui resterebbe soltanto Dusan Vlahovic, protagonista di questa striscia nel maggio 2021 a 21 anni e 100 giorni.

Dall'altra parte c'è Franco Mastantuono, che continua a distinguersi tra i talenti under 20 dei cinque maggiori campionati europei. L'argentino ha già realizzato quattro gol, secondo soltanto a Lamine Yamal, primo a quota dieci. Il confronto con il talento del Barcellona lo vede alle spalle anche per tiri effettuati (44 contro 64) e occasioni create (21 contro 41). Contro il Monza, a 19 anni e 101 giorni, Mastantuono potrebbe inoltre diventare il terzo giocatore più giovane a raggiungere cinque reti in Serie A con la Fiorentina. Prima di lui soltanto Giuseppe Baldini nel 1941 e Claudio Desolati nel 1974.