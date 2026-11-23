RFV Sentite Gigi Cagni: "In questo momento a Monza e Fiorentina servirebbe anche uno 0-0"

Luigi Cagni, ex allenatore di Sampdoria e Empoli, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni sugli errori in difesa della Fiorentina e non solo: "Ai difensori di oggi non si insegnano i fondamentali. Devo sapere cosa fare quando qualcuno mi punta, nessuno fa più le diagonali. Fanno robe in area che sono inconcepibili tecnicamente e tatticamente. Su Dragusin dico che anche io ho avuto un infortunio importante, lo stesso suo, rottura del crociato. Dopo però sono tornato alla grande. Lui non mi sembra uno che guida la difesa ma non vedo difensori leader in Italia.

Monza e Fiorentina hanno problemi difensivi evidenti. A parte che Vanoli è tornato da poco. Non capisco perché non pensi nessuno a non prenderle. In una situazione di difficoltà il giocatore deve e vuole fare il risultato, anche uno 0-0 va bene in questi casi. Quando sono andato al Brescia, in una situazione disperata, ho detto "Non bisogna perdere", ho fatto quattro pareggi. Si parte dalle basi, prima non prenderle".