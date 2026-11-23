FirenzeViola Niente terza maglia della discordia per Monza-Fiorentina: i viola stasera saranno in bianco

Contrariamente a quelle che erano le indicazioni circolate negli ultimi giorni, la Fiorentina questa sera a Monza non scenderà in campo con la terza maglia blu, presentata settimana scorsa e finita al centro di un acceso dibattito nelle ultime ore, ma con la seconda divisa, quella bianca. La scelta sarebbe dettata ufficialmente da problemi cromatici legati alla partita e quindi dalla necessità di differenziare adeguatamente le divise delle due squadre. Niente debutto, dunque, per il nuovo kit che ha fatto discutere parecchio nell'ambiente viola.

La presentazione della terza maglia aveva infatti innescato un vero e proprio caso campanilistico tra Firenze e Pisa. Al centro delle polemiche alcuni elementi grafici, in particolare il motivo geometrico sulla spalla, che diversi tifosi nerazzurri avevano accostato alla croce pisana, e il richiamo alla figura di Leonardo Fibonacci, matematico nato proprio a Pisa. Il club viola e Joma avevano chiarito che il progetto non aveva alcun riferimento alla simbologia della città della Torre pendente: il disegno, secondo le spiegazioni fornite, rappresenta un fiore a otto punte ispirato alle maioliche rinascimentali, mentre l'intero concept richiama l'armonia e le proporzioni della cultura fiorentina, con riferimenti al Battistero e alle geometrie del Duomo.

Una coincidenza curiosa, infine: proprio oggi, 23 novembre, ricorre il Fibonacci Day, la giornata internazionale dedicata al matematico pisano e alla sua celebre successione numerica. Una ricorrenza che si intreccia inevitabilmente con le discussioni nate attorno alla nuova divisa viola. Almeno per questa sera, però, il caso resterà fuori dal campo: contro il Monza la Fiorentina giocherà in bianco.