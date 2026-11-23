Mondiali U17, l'Italia vince ancora. Per Croci poco più di 20 minuti

Ai Mondiali U17 in Qatar l'Italia batte anche la Costa d'Avorio con il risultato di 2-1 ed ora guida la classifica del girone E dove ci sono anche Uzbekistan e Giamaica (incontrata e battuta nella prima giornata). Con la seconda vittoria si è già qualificata per i sedicesimi. La partita è stata nelle mani degli azzurri di Franceschini con un brivido nel finale quando Koffi ha guadagnato un rigore nel recupero, trasformato da Diabate che ha accorcianto le distanze, ma per la rimonta era ormai troppo tardi.

L'attaccante della Fiorentina, Federico Croci, che nell'esordio con la Giamaica è stato l'autentico mattatore con due gol e un assit, contro la Costa d'Avorio è partito dalla panchina per poi entrare al 67'. I gol sono stati di Gasparello al 28' e di Olivieri al 70' mentre per gli ivoriani come detto ha segnato Diabate dal dischetto. All'Italia al 22' era stato annullato un gol per fuorigioco.