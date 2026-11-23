Como sul mercato a gennaio per sostituire Kean? Fabregas dribbla: "Douvikas dovrà giocare tanto"

Dopo il successo in campionato contro il Cagliari, il Como torna in campo al Sinigaglia domani per disputare il quinto turno di League Phase in Champions contro l'AEK Atene. Nel primo pomeriggio di oggi parola a Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida e parlare del momento dei suoi. Nessun riferimento diretto a Moise Kean, ancora falcidiato dai problemi fisici e indisponibile almeno fino a inizio 2027, ma comunque alcune considerazioni sul campo e sul mercato. Ecco, grazie a Tuttomercatoweb.com, un estratto delle parole di Fabregas: "La squadra sta bene. Perdiamo i giocatori che non sono in lista, porteremo su qualcuno della Primavera. L'AEK ha messo in difficoltà grandi come il Real Madrid in Champions League: sono molto fisici e dominanti, anche nel loro campionato. Hanno una grande mentalità e adesso dovremo essere molto bravi ed efficienti domani in partita".

Il campionato italiano è conosciuto come organizzazione tattica e difese forti? Per il Como vorresti che la partita finisse 1-0 o 4-3, potendo scegliere?

"Domanda difficile. Ovviamente starai parlando di Milan-Frosinone, Atalanta-Inter, ma è diverso. Io voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore: lo è. In conferenza ha detto che non cambierà mai e per me questo è identità, coraggio e sapere cosa vuoi fare. Importantissimo, anche quando vinci o perdi 1-0 o no. Non sei scarso quando perdi, non sei un fenomeno quando vinci. Noi con il Frosinone abbiamo fatto una partita di alti e bassi, con tante opportunità per loro o le altre squadre. Si va da un'altra parte, non verso il catenaccio di una volta. Sta cambiando, è pure merito degli arbitri. Fischiano meno, se qualcuno va a terra e non hai fallo non ti fischiano, ora è così. Bisogna stare attenti. C'è meno tempo di recupero anche. È stata una scelta incredibilmente positiva, soprattutto per il calcio italiano. Sta dando uno spettacolo incredibile. Il campionato italiano sta diventando tra le 2-3 più grandi d'Europa".

Andrete sul mercato a gennaio?

"Penso non sia il momento o il tempo di parlare di questo. Mancano 7 partite da giocare. Douvikas deve essere bravo e pronto per tante partite. Quando non ha giocato contro il Feyenoord mi avete chiesto perché non abbia giocato. Lui sa come confrontarsi in questa situazione di emergenza, Morata è stato male diversi mesi e Tasos ha dovuto gestire diverse cose. Gli ho dato il mercoledì libero e invece è arrivato in allenamento. Ha una grandissima mentalità, vuole il meglio della squadra. È un guerriero, come gli altri. Dobbiamo gestire la situazione come squadra. Siamo fortunati di averlo con noi".