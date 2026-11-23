FirenzeViola Ndour recupera e rilancia? Il centrocampista dal posto fisso

Rientrato dal ritiro dell'Italia U21 per un problema alla caviglia smaltito solo negli ultimi giorni, Cher Ndour dovrebbe partire di nuovo titolare nell'undici della Fiorentina stasera a Monza. Il condizionale è sempre d'obbligo ma al momento Paolo Vanoli lo ha individuato come mezzala fissa o mediano più di fisico accanto a Fagioli o Oulai (come potrebbe essere stasera).

Figura di fisicità ed equilibrio

In lui il tecnico vede la figura che dà equilibrio alla mediana, l'uomo che spezza il gioco avversario dando però una mano anche con i suoi inserimenti, in questa stagione più limitati. L'alternativa è Brescianini che già dalla scorsa sosta (vedi amichevole con il Signa) si è comunque abituato a giocare anche a due (in quella gara - in assenza dei nazionali - giocò con il giovane Cianciulli mentre ad inizio stagione si era prestato a fare il terzino sinistro). Non sarebbe strano dunque vederlo in campo proprio al posto di Ndour ma la sensazione è che per Vanoli Ndour assicuri più qualità e doppia fase.

I numeri di Ndour

I numeri lo dimostrano: Ndour ha giocato tutte le partite, comprese le due di Coppa Italia. In campionato solo tre volte è stato sostituito prima del 90' (in due occasioni c'era ancora Grosso in oanchina) ed in coppa Italia ha giocato 180 minuti. Un inamovibile insomma nello scacchiere del tecnico con buona pace degli altri centrocampisti. Il mercato di gennaio potrebbe portare un centrocampista di rottura e per Ndour si potrebbe prospettare qualche panchina ma al momento resta insostituibile.