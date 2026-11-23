RFV Mauro Bressan: "Mastantuono deve partire sull'esterno ma ricevere dieci metri più in avanti"

Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato il momento della squadra viola a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", queste le sue parole sul momento dei viola, partendo da Franco Mastantuono, leader tecnico della squadra di Paolo Vanoli: "Per me deve partire da esterno. La questione è capire dove deve ricevere la palla. Io lo vedo bene esterno ma un po' più avanti, sulla trequarti, non troppo basso. Tante volte lui fa tanti dribbling in zone rischiose del campo perché non può fare altrimenti. Sul fatto che qualcuno dice che è un po' egoista io dico aspettiamo, deve ancora farci vedere le sue doti di rifinitura che secondo me ci sono. Poi certo in fase di non possesso deve dare una mano, lo fanno bene dall'altra parte anche Gnonto e Njie. Da questa parte, quella di Mastantuono, c'è un po' più di genio e quindi ci si aspetta magari un po' di meno difensivamente, ma dà comunque una mano con grande applicazione. E invece sulla fase di finalizzazione ha tante soluzioni, ovviamente una grande tecnica ma anche tempismo nel tiro, deve capire col tempo quando c'è bisogno di tirare e strappare e quando no".

E sull'avversario di stasera, il Monza, Bressan ha detto: "Il Monza con Juric è imprevedibile, l'ho seguita in diverse partite e può vincere 4-0 o perdere 4-0. Ha una grande aggressività, giocano uomo-contro uomo andando ad aggredire in avanti. Vanoli deve capire con chi gioca, ma avrà sicuramente preparato delle alchimie tattiche per far male a questa squadra. Sulle scelte di Vanoli in mezzo al campo vedo che dovrebbe giocare Oulai, ci sta perché in questo momento Fagioli è in difficoltà, ma son convinto che quando la Fiorentina avrà più sicurezze ed equilibrio di squadra potranno giocare anche insieme questi due. Sono dell'idea che tutto dipenda da come si comporta tutta la squadra. Vedete il Como, gioca con Perrone, Milla o Da Cunha, tre che sono simili a Oulai e Fagioli, nessun calciatore d'intensità, però fatto tutto alla grande e nessuno nota la mancanza di fisicità".

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