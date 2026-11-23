RFV Riccardo Tempestini (Rari Nantes): "Nel tornare a Firenze Vanoli ha dimostrato grande attaccamento"

Riccardo Tempestini, simbolo della Rari Nantes e attuale allenatore della Rari, ha parlato della Fiorentina in qualità di tifoso viola. Queste le sue dichiarazioni a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Non è facile ripartire dopo la sosta, l'importante è aver continuato a tenere chi è rimasto con l'attenzione massima. Io credo che Vanoli debba trovare la chiave per tenere tutti sulla corda. Io non conoscevo tanti giocatori che sono arrivati, pensavo ci fosse la convinzione di aver fatto molto bene sul mercato. Poi l'avvio è stato deludente, ma mi sembra che nelle ultime settimane ci sia un po' più di tranquillità nella squadra, dobbiamo dare continuità a questo momento, a cominciare da Monza.

Su Vanoli dico che ha dimostrato grande attaccamento e grande voglia di fare. L'anno scorso ha fatto il massimo che si poteva fare e si aspettava la riconferma. Non essere confermato in questa maniera avrebbe fiaccato chiunque, invece lui è tornato con un entusiasmo incredibile. Di lui apprezzo questa grandissima forza d'animo e, ripeto, il grande attaccamento alla società e alla città. Spero che possa ottenere le gratificazioni che si merita".