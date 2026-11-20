Ferrari: "Lavoriamo per recuperare il terreno perso. Ecco cosa avrebbe detto Rocco sullo scorso mercato"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al canale Youtube di Sky Sport commentando sia il suo ruolo all'interno dell'anno del centenario viola sia temi legati al passato e al presente del club: "Essere direttore generale nell'anno del centenario è una grande responsabilità e una grande fortuna, sono cose che capitano una sola volta nella vita. La prima cosa è il senso di responsabilità ricordandoti della storia, del presente e pensando al futuro. La storia ci serve per ricordarci dove è partita tutta questa enorme avventura che fa vivere la città di un solo colore. Ho potuto conoscere gente che non mi sarei mai immaginato, da giocatori che lasciano il segno come Rui Costa a tifosi storici".

Cosa pensa quando gira da solo al Viola Park? "Le passeggiate qui le abbiamo iniziate insieme a Joe Barone quando c'era solo erbaccia da tagliare e fango. Venire a vedere come potevano venire le cose e man mano che andavano avanti i lavori tornavamo. Pensavamo: "Chissà se ce la faremo e come diventerà". Joe con Rocco sono stati i due artefici di questa meraviglia. Il posto è magnifico. Ultimamente mi viene in mente quanto sarebbe piaciuto ancora a Rocco godersi questa struttura. Lui qui prendeva la macchinetta e con la moglie si fermava a vedere i piccini, aveva fatto un orto, controllava che tutto andasse bene-. Oggi c'è il rammarico che Rocco non abbia potuto godersi di più l'unico regalo che si è fatto nella vita. Far si che tutto quello che lui voleva che si realizzasse arrivi o che comunque si sia dato tutto per arrivare a un obiettivo importante".

Come era Rocco Commisso da presidente? "Rocco era una persona buona e semplice, manca a tutti quelli che lo hanno conosciuto. Era genuino, simpatico e diretto. Il suo primo compleanno dei 70 anni lo abbiamo festeggiato al Franchi con una torta e lui lo ha festeggiato con i dipendenti. Se lo portavi a mangiare da uno stellato il giorno dopo chiedeva uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. Il suo amore per la Fiorentina nasce da dopo l'acquisto, prima non era un tifoso viola. Catherine gli disse che se voleva prendere una squadra di calcio doveva scegliere almeno una città bella. Firenze gli è piaciuta molto. Da quando è sceso dall'aereo ed è arrivato a Firenze si è messo la sciarpa e si è totalmente immerso nella fiorentinità e nel volere la Fiorentina a tutti i costi. Dopo un minuto è diventato il tifoso più accanito".

Qual'era il suo sogno nel cassetto? "Il primo era quello di voler fare uno stadio, un qualcosa che non ha potuto realizzare e che ora vedremo come rimediare. Dal nulla ha fatto tutto quello che ha fatto e con la Fiorentina voleva fare qualcosa di importante arrivando a determinati livelli. Lui ha sempre lavorato e investito per questo".

Sul calciomercato estivo che ha generato entusiasmo e sull'avvio negativo sul campo: "La luce nel calcio si accende e si spenge con una velocità impressionante. Certamente siamo partiti con difficoltà . Rocco sul mercato fatto avrebbe detto "Quanto mi avete fatto spendere". Il mercato però è stato importante, stiamo lavorando per recuperare il terreno perso e c'è più convinzione, più serenità e amalgama tra tutti. Si deve essere positivi e confidenti per poter ripartire al meglio".