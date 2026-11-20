Il Caffè Nero Bollente: "Occhi su Croci: va capito se è già da Prima Squadra"
Nel suo consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", in onda come tutti i giorni su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato di Federico Croci, talentuoso fantasista della Fiorentina, classe 2010, oggi al debutto al Mondiale Under 17 con l'Italia: "Nella speranza di aver trovato un altro fenomeno, uno di quelli che portano i tifosi a fare un coro, occhi sul debutto di Croci al Mondiale Under 17 (oggi alle ore 16) contro la Giamaica. Anche in questo caso si tratta di un talento che gioca sotto età, è il fenomeno della sua generazione.
C'è curiosità per capire se già l'anno prossimo sarà in grado di entrare in prima squadra o se dovrà andare a misurarsi in Serie B, ma ad ogni modo Croci rappresenta la speranza di avere in casa qualcosa di speciale".
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