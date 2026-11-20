Dalla Spagna, il Real vuole riprendere Nico Paz: "molla" Mastantuono?

Il Real Madrid avrebbe deciso di riportare Nico Paz in Spagna al termine della stagione. Secondo Deportes COPE i blancos sarebbero pronti a esercitare la clausola di recompra da 80 milioni di euro, dopo aver ceduto al Como il 50% del cartellino del talento argentino classe 2004. Il ritorno di Nico Paz aumenterebbe ulteriormente la concorrenza nel reparto offensivo madrileno, già ricco di campioni come Mbappé, Vinícius Jr., Bellingham, Rodrygo e Güler. Uno scenario che renderebbe ancora più difficile trovare spazio per i giovani.

Si apre uno spiraglio per Mastantuono?

Questa situazione potrebbe favorire la Fiorentina. Con un reparto offensivo sempre più affollato, anche per Franco Mastantuono, attualmente in prestito a Firenze, trovare spazio al Real Madrid rischierebbe di diventare complicato. La dirigenza spagnola potrebbe quindi valutare la possibilità di prolungare il prestito dell'argentino classe 2007 per un'altra stagione, permettendogli di continuare il proprio percorso di crescita in maglia viola.