Vanoli su Ranieri: "Levargli la fascia fu difficile. Fagioli? Non ci si rifugia sul ruolo"

Paolo Vanoli, nella lunga lettera scritta con Cronache di Spogliatoio, si è soffermato a lungo sui singoli della sua Fiorentina. Tra gli altri, il tecnico viola ha parlato anche di Luca Ranieri e della fascia di capitano levatagli l'anno scorso, per poi fare un passaggio sul ruolo di Nicolò Fagioli: "Però mi batto molto per l’onestà di alcune situazioni. Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala".

Dice poi, Vanoli, sul suo legame con la Fiorentina e la salvezza della scorsa stagione: "Durante il mio percorso mi hanno detto che a volte le parole offendono, poi toccano soltanto e ti danno la forza di reagire. Con me è stato così. Ed è quello che ho fatto lo scorso anno. Quando mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina: ho segnato il gol dell’ultimo trofeo nella storia di questo Club, si avvicinava il centenario della società… non potevo permetterlo. Dovevo portare i nostri tifosi fuori da questa situazione. E la chiarezza è quella che ho utilizzato il primo giorno. In quel momento, nonostante altre squadre, io volevo fortemente la Fiorentina. Ma fin quando non entri in un posto, non puoi sapere davvero quali siano i problemi reali. Come ho detto, abbiamo fatto un’impresa. Eravamo ultimi. Nessuno si era mai salvato senza aver mai vinto le prime 15 giornate.

La prima cosa che ho fatto è togliere dalla testa dei giocatori la classica frase: «Eh ma tanto siamo forti, ci salviamo». Ho visto tante squadre, compresa la Fiorentina di Batistuta, retrocedere. La mia unica preoccupazione era togliere velocemente questa frase dall’ambiente. In più era scomparso il presidente Commisso, la situazione aveva diverse sfaccettature negative. A volte il compito di un allenatore è intervenire in maniera drastica e feroce sui problemi. Senza dimenticarci che nel mezzo c’era anche la Conference League, che ci ha creato un problema di liste dopo aver cambiato diversi calciatori a gennaio, e che io volevo vincere: se avessimo passato lo scoglio Crystal Palace, avremmo potuto farcela.

Bisognava intervenire in modo netto. Il primo giorno li ho radunati e credo che la mia forza sia stata la chiarezza. Non parlare alle spalle, ma dirgli subito in faccia quale fosse la verità. Volevo che ci fosse consapevolezza. Trovare persone che in modo schietto ti mettono davanti la realtà dei fatti, dipende molto da come ti vivi la vita. Mi reputo una persona diretta e sono fatto così. A volte sbaglio, sì, e mia moglie mi critica: «A volte alcune cose devi tenerle per te!». Sono una persona che punta molto su questo aspetto, tanto che quando torno a casa capita che mi dica «Paolo, guarda che sei a casa, non in spogliatoio». E io: «Messaggio ricevuto, ho capito, hai ragione»".