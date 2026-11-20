Fabregas su Kean: "Starà fuori mesi, non settimane. Vi racconto"

Alla vigilia di Como-Cagliari, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa soffermandosi, tra le altre cose, sulla condizione fisica di Moise Kean: "Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio.

C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo".