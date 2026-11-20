RFV Currò: "Mastantuono, che classe. Estupinan? Non un'occasione persa"

Il giornalista, Enrico Curro', si è così espresso su Franco Mastantuono a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Mastantuono è uno di quei giocatori che, quando li osservi, ti trasmettono una sensazione particolare: quella di avere davanti qualcosa di diverso, un talento speciale. Si ha la percezione di trovarsi di fronte a un potenziale campione. Considerata la sua età e le sue caratteristiche, una Fiorentina che non partecipasse alle coppe potrebbe effettivamente avere difficoltà a trattenerlo. Per il momento, però, bisogna godersi un giocatore davvero forte".

Mastantuono sembra essersi ambientato molto bene a Firenze. L'ha colpita il suo coinvolgimento nella squadra e nella città?

"Sì, ha dimostrato grande intelligenza e capacità di adattamento. Non era scontato, soprattutto considerando che la Fiorentina sta attraversando un momento complicato. Inoltre, ogni volta che si viene a Firenze si avverte la differenza dovuta alla parte di stadio che manca: forse chi vive la città quotidianamente ci ha fatto l'abitudine, ma per chi arriva da fuori è una sensazione evidente. Mastantuono, comunque, è riuscito a inserirsi rapidamente in una realtà molto particolare. Resta però qualche momento di discontinuità durante le partite. È normale che un giocatore con le sue caratteristiche abbia bisogno di alcune pause, ma a volte dà ancora l'impressione di estraniarsi dal gioco".

Qual è il suo pensiero sul tema dei giovani e del loro percorso di crescita?

"Liberali, credo sia un talento da seguire con attenzione. Anche il commissario tecnico Mancini aveva pensato di schierarlo contro il Belgio, prima di optare per la soluzione Pisilli, che non ha funzionato particolarmente bene. Il fatto che lo avesse preso in considerazione dimostra comunque che il ragazzo lo aveva colpito".

Estupinan farebbe al caso della Fiorentina?

"Per quello che ho visto finora, non credo che un eventuale mancato acquisto da parte della Fiorentina sarebbe un'occasione persa. Naturalmente, il rendimento di un giocatore può cambiare in base all'ambiente e alla fiducia che riceve, ma al momento non mi sembra un calciatore in grado di fare una differenza straordinaria. Potrebbe anche arrivare a Firenze e sorprendere, ma non lo considero un rinforzo di grande impatto".

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