RFV M. Orlando: "Per ora bisogna accantonare il 4-2-3-1: vi spiego"

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola del modulo migliore, a suo avviso, per la Fiorentina: “Per il 4-2-3-1 devi essere più dominante nella partita, facendo possesso palla. Se non rientrano gli esterni offensivi, a centrocampo sei veramente con grandi difficoltà. Se invece la squadra inizia a fare la partita è tutto un altro discorso, ma non vedo ancora una squadra che ha quelle caratteristiche”.

Quanto sarà difficile farlo contro Juric?

“Il Monza gioca come la Roma, perché quella è la filosofia di Juric anche se con meno qualità. Il Monza è una squadra che rischia, perché giocando in quel modo ti alzi. La Fiorentina ha due esterni bravi e in grande forma, deve puntare su questo. Bisogna fare attenzione al fatto che pressano tanto e davanti hanno chi sa fare gol. Mi aspetto una Fiorentina che faccia la partita”.

Bisogna accantonare il 4-2-3-1?

“Per me in questo momento sì. Con la Juve hai fatto vedere di essere squadra, è vero, però ogni volta che veniva superato il primo timido pressing la Fiorentina a centrocampo andava in grande difficoltà. Era sempre con un uomo in meno, anche due. Si dà sempre la colpa alla difesa, che non sta facendo benissimo, ma se non hai la copertura del centrocampo ti arrivano da tutte le parti e non è facile. Quindi in questo momento per me bisogna mantenere il 4-3-3, poi quando rientreranno tutti i giocatori potrai provare il 4-2-3-1”.

Ascolta il podcast per l’intervista integrale!