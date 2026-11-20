FirenzeViola Recuperi alti e costruzione fragile: ecco la possibile chiave tattica di Monza-Fiorentina

I numeri evidenziano un incrocio tattico interessante. La Fiorentina sa recuperare palloni in avanti, i brianzoli concedono troppo in uscita.

Monza-Fiorentina di lunedì sera allo Stadio Brianteo è una di quelle gare che, all’interno di una stagione, possono rivelare tanto del futuro di una squadra, in questo caso quella viola. Se infatti, al rientro dalla scorsa sosta, in casa del Genoa, la Fiorentina di Vanoli (reduce nella gestione del nuovo tecnico da quattro punti in due partite in campionato oltre che da una vittoria in Coppa Italia contro il Pisa) entrava in una spirale negativa di risultati che di fatto ha condizionato tutto il mese di ottobre, con una sola vittoria, quella in casa del Sassuolo, la prima partita al rientro dalla sosta di novembre, può e deve essere letta come il momento giusto per capire se i viola saranno in grado di dare una svolta alla propria stagione.

Una chiave di lettura interessante

Di fronte a sé De Gea e compagni troveranno un Monza che, al pari della Fiorentina, ha la seconda peggior difesa del campionato con 25 gol subiti, ed è anche la quarta peggior squadra per errori che hanno poi portato ad un tiro. Un dato che si incastra invece con una delle caratteristiche migliori della Fiorentina di Paolo Vanoli, che in Serie A è al secondo posto per recuperi alti che hanno poi portato ad un tiro in porta. In poche parole, quella viola è una formazione che cerca di essere aggressiva in avanti e che spesso riesce a riconquistare il pallone rendendosi pericolosa, mentre quella di Jurić è una formazione che, molte volte, tende ad essere leggera col pallone tra i piedi in uscita bassa, il che gli costa diverse reti subite.

Tra dubbi di formazione e segnali da dare

Chissà che questa dunque non possa essere una chiave di lettura importante della partita di lunedì, per una Fiorentina che dal punto di vista degli uomini ancora è incerta su chi affiancherà Mastantuono e Pellegrino in attacco e chi invece avrà le chiavi del centrocampo in mano, con il solito dilemma legato a Fagioli e Oulai e con le vicende relative invece agli stati di forma di Ndour e Atta. Ciò che è certo è che servirà partire con una vittoria e una prova convincente per dare segnali di una definitiva ripresa.