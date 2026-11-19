RFV Carnasciali: "Alla Fiorentina non ci sono giocatori per costruire il blocco del futuro"

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dal momento attuale della Fiorentina: "Io l'ho detto spesso: questa condizione di mediocrità parte dal recente passato, non da questa stagione. I giocatori bravi li abbiamo avuti ma non si è mai costruito intorno a loro. Non li hai mai trattenuti con un progetto convincente. Questo non accade più".

La proprietà come può essere contenta di aver speso tutti quei soldi per questa posizione in classifica?

"Due o tre giocatori che ha preso la Fiorentina non li conoscevo neanche. Delle volte si va a prendere dei calciatori tanto per prenderli, alle volte dovrebbero invece puntare su giocatori realmente funzionali. I Viery e i Valdepenas, che insieme sono stati pagati diversi milioni, non potevano essere sostituiti da qualche ragazzo italiano e già abituato al nostro campionato? Se prendi i calciatori che stanno facendo bene a Frosinone i tifosi della Fiorentina storcono il naso. Hai un giocatore che ha prospettiva e diventerà forte come Mastantuono che però non è tuo. Di questi 150 milioni spesi in estate, cosa ti rimane in mano? Per me poco. Non vedo nessun giocatore per costruire una squadra forte in vista del futuro. Devi avere uno zoccolo duro di italiani che facciano capire agli altri dove sono. Giocatori bravi, forti. Poi ci inserisci giocatori forti che possano essere un blocco. Ci vogliono anni, ma questo è un progetto".

Quindi dovrebbe ripartire da un blocco di giocatori ben definito?

"Basta guardare anche la Juventus: da quando non ci sono più Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli non vincono più niente. Il blocco attuale dell'Inter è ben definito. Anche l'Atalanta ce l'aveva quando ha vinto. Si parte da un blocco e poi si inseriscono delle pedine anno dopo anno. A Firenze ogni anno devi ricostruire. Anche alla fine di questa stagione dovranno ricostruire perché nessuno è contento di arrivare quattordicesimo. Se arrivi in quella posizione di classifica, come fai a confermare un blocco di questa rosa?".

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