RFV Agresti: "Paratici ha fatto un mercato importante, ma ho un dubbio"

Così il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", sul momento della Fiorentina: "Qualche progresso c'è stato, soprattutto sul piano dei risultati, ma manca ancora un'identità precisa, oltre a stabilità e continuità. La Fiorentina dà ancora l'impressione di essere una squadra incompiuta, nonostante gli importanti investimenti sul mercato. Anche quest'anno, come già accaduto nella scorsa stagione con Pioli, la squadra fatica a trovare una propria fisionomia".

Quali sono le responsabilità di Paratici nella costruzione della squadra e quali quelle di Vanoli?

"Credo che Paratici abbia fatto un mercato importante, portando a Firenze giocatori di qualità, alcuni dei quali stanno confermando le aspettative. Il mio unico dubbio riguarda il numero elevato di cambiamenti rispetto alla stagione precedente: quando rivoluzioni così tanto la rosa, devi ricostruire tutto da zero. Nel complesso, però, considero positive le scelte di mercato. Anche a centrocampo la squadra è competitiva. Il problema è che né il primo né il secondo allenatore sono riusciti a darle un'identità precisa".

Come si spiega la contraddizione tra la qualità dei singoli acquisti e le difficoltà della squadra sul campo?

"Credo che uno scacchiere tattico fosse stato immaginato: la squadra era stata costruita per Grosso. Probabilmente, però, non erano state previste le difficoltà dell'allenatore nel gestire la pressione di una piazza importante come Firenze. La sorpresa negativa più grande è stata proprio il suo cedimento dopo pochissimo tempo. In estate, del resto, la scelta di Grosso sembrava condivisibile: il Sassuolo giocava molto bene e lui aveva ottenuto risultati importanti. Era quindi naturale pensare di affidargli la squadra e costruire un progetto tecnico attorno a lui".

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