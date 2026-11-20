RFV Giulio Dini: "Il 4-2-3-1 è la miglior soluzione. Gonçalves giochi sempre"

L'avvocato e direttore sportivo, Giulio Dini, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Anche quando mi arrabbio, cerco di esprimere il mio pensiero con distacco, a volte attraverso l'ironia e altre con toni più taglienti. Sono uno spirito libero, ma cerco sempre di rispettare il lavoro degli altri. Nel calcio, a differenza di altri ambiti come la politica, gli errori prima o poi si pagano e i risultati presentano il conto. Per questo preferisco concentrarmi soprattutto su quello che succede in campo, piuttosto che soffermarmi continuamente sulle strategie o sugli errori commessi in estate. Il mio obiettivo è capire come si possa migliorare la situazione".

Il 4-2-3-1 è il modulo giusto da cui ripartire? E quali sono i giocatori imprescindibili in questo momento?

"Sono convinto che il 4-2-3-1 sia la soluzione migliore. In questo momento bisogna anche fare di necessità virtù, cercando una disposizione che permetta alla squadra di essere più compatta e di occupare meglio gli spazi. La Fiorentina è una squadra costruita con una vocazione molto offensiva, a mio avviso persino eccessiva. Alcuni esterni, come Mastantuono, tendono a giocare molto dentro al campo, partecipando alla manovra centrale più che rimanendo larghi. Per questo è necessario trovare maggiore equilibrio e densità. Per quanto riguarda i singoli, Pedro è un giocatore che considero imprescindibile. Ha dimostrato di essere fondamentale non soltanto per i numeri, ma anche per il contributo al gioco. È un elemento di raccordo tra i reparti, ha un controllo di palla eccellente e riesce a giocare spesso a uno o due tocchi. È molto bravo nella gestione del pallone e nella precisione dei passaggi: un compagno vorrebbe sempre ricevere da un giocatore con queste caratteristiche. Anche nella partita contro il Como, nei primi minuti, ha servito due volte un compagno in posizione favorevole per andare in porta. Naturalmente dovrà adattarsi anche ai ritmi e alle caratteristiche del campionato italiano, ma un giocatore capace di velocizzare la manovra con un tocco in meno è sempre prezioso".

In difesa c'è ancora qualche dubbio sulla scelta del centrale da affiancare a Dragusin. Chi preferisce tra Ranieri e Vieri?

"Sono più fiducioso su quello che Viery potrebbe diventare rispetto a ciò che Dragusin sta mostrando attualmente. Quest'ultimo ha qualità fisiche e caratteriali importanti, ma spesso incontra difficoltà nella gestione degli spazi e nel posizionamento rispetto all'avversario. Quando può giocare a contatto con l'attaccante, sfruttando la propria fisicità, riesce a esprimersi bene. Diversamente, quando deve leggere i movimenti dell'avversario e gestire gli spazi, mostra qualche limite. La scelta di affiancargli Ranieri potrebbe essere legata proprio a questa esigenza. Non considero Dragusin un vero leader difensivo: ha sicuramente qualità, ma Ranieri possiede forse caratteristiche diverse, è più comunicativo e ha un temperamento che può aiutare l'intero reparto. Il temperamento, nel calcio, è un elemento fondamentale e contribuisce a definire il valore di un giocatore".

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